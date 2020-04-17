90 فيديو ورسالة توعوية من قبل 90 ناشطة عراقية

2020/04/17 | 21:30 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر بعد تفشي فيروس كورونا في العراق في مطلع 2020 قررت المرأة العراقية ان تكمل رحلتها وتضع بصمتها في ظروف هذه الازمة وضم صوتها الى خلية الازمة ومد يد العون.“شيماء بهزاد” مهندسة ومعيدة جامعية وناشطة مدنية وخيرية تحدثت لــ “ايزيدي 24″، وقالت، “كوفيد19 المستجد بعد ان شكل خطرا على المواطنين …

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