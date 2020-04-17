حكومة كوردستان ترد على المشككين بعدالة صرف أموال أزمة كورونا

2020/04/17 | 21:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ردت حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الجمعة على المشككين بعدالة صرف الأموال الخاصة بمكافحة فيروس كورونا على محافظات الإقليم.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان ورد لشفق نيوز، إنه "يتداول مؤخراً أنباء بعيدة عن الصحة تتحدث عن توزيع غير عادل للمخصصات المالية الخاصة بمكافحة كورونا على محافظات ومناطق إقليم كوردستان".

وأضاف أن ممثلي الأحزاب السياسية في حكومة إقليم كوردستان على دراية تامة بعدم صحة المزاعم المذكورة.

وأشار عادل إلى أن حكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني عملت منذ اليوم الأول لأزمة كورونا على خدمة جميع مواطني الإقليم دون تفرقة بينهم.

ويأتي هذا البيان رداً على مسؤولين في الإدارة المحلية بمحافظة السليمانية وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، اتهموا مؤخرا حكومة الإقليم بصرف الأموال الخاصة بمواجهة أزمة كورونا بصورة غير عادلة.

وأردف عادل بأن حكومة الإقليم تنشر للرأي العام الأموال التي تم تخصيصها لمحافظات الإقليم خلال شهري آذار ونيسان على النحو الموضع في الأنفوغرافيك:

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