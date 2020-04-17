عبوة صوتية تستهدف محل لبيع المشروبات الكحولية جنوبي بغداد

2020/04/17 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بتعرض احد محال المشروبات الكحولية الى انفجار بعبوة صوتية جنوبي العاص...





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