نائب سابق يطالب بضغط النفقات لمواجهة أزمة انخفاض أسعار النفط

2020/04/17 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

طالب عضو مجلس النواب السابق، محمد العبد ربه، الجمعة، بضغط النفقات بدءا من المناصب العليا، لمواجهة انخفاض أسعار النفط العالمية.





وقال العبد ربه في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الموازنة الاتحادية العامة للبلد تمر في أزمة مالية خانقة نتيجة انخفاض اسعار النفط، وتقليل نسبة الانتاج والصادرات".

وأضاف أن "هناك عدة حلول لتجاوز الازمة المالية الحالية، منها ضغط النفقات بدءا من المناصب العليا وما دونها".

وبين ان "موظفي الدولة التي تتراوح رواتبهم من خمسة مليون وما فوق يتم خصم 70% من رواتبهم ومخصصاتهم من أجل دعم خزينة الدولة".

أعلن عضو اللجنة القانونية النائب، محمد الغزي، الجمعة (3 نيسان 2020)، أن رواتب الموظفين للعام الحالي مؤمنة بالكامل، مشيراً إلى وجود توجه لاستقاطع نسب من الدرجات الخاصة.

قال الغزي في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "رواتب الموظفين مؤمنة للعام الحالي بالرغم من الانخفاض الكبير بأسعار النفط".

وأضاف أن "عقد قبل ايام اجتماع مع ممثل وزارة المالية وممثل البنك المركزي الذين تعهدا بتامين رواتب الموظفين للعام الحالي وعدم المساس بها".

واشار الغزي الى "وجود مقترح نيابي لاستقطاع نسب جديدة من رواتب الدرجات الخاصة لسد العجز في اماكن اخرى".

بغداد اليوم – متابعة

كشف النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، الجمعة، عن حقيقة وجود صراع سياسي بين الكتل السياسية، على توزيع المناصب في حكومة رئيس الوزراء المكلف بمصطفى الكاظمي.

وقال الموسوي لـ(بغداد اليوم)، إن "الكاظمي، سيعمل على م

بغداد اليوم- بغداد

اعلن رئيس لجنه المحيبس في العراق، جاسم الاسود، الجمعة (17 نيسان 2020)، تأجيل انطلاق بطولة ’’المحيبس’’ في العراق نظراً للظروف الصحية.

وقال الاسود في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وصلتني الكثير من

بغداد اليوم-بغداد

قال النائب عن كتلة صادقون، حسن سالم، الجمعة، إن 40 بالمائة من ميزانية العراق تذهب لإقليم كردستان، فيما اشار الى أن الاقليم مديون لبغداد بنحو ملياري دولار.

وخاطب سالم زعامات الكتل والاحزاب السياسية، في بيان قائلا: "سكوتكم

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