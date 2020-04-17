رحلات جوية من العراق إلى إيران ولبنان لإعادة العراقيين العالقين

2020/04/17 | 21:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، عن جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الاستثنائية ليوم غد السبت, وذكرت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق”، أن “الرحلة الأولى ستكون لقطاع (بغداد-مشهد -بغداد) ضمن الرحلة الاستثنائية الاولى الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في ايران”.وأضافت أن “الرحلة الاستثنائية الثانية ستكون لقطاع (بغداد-بيروت-بغداد ) لإعادة العراقيين العالقين […]

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