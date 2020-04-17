وفاة المغني الفرنسي كريستوف عن عمر ناهز 74 عاما

2020/04/17 | 21:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..سادت حالة من الحزن الشديد فى الوسط الفنى الفرنسي عقب الإعلان عن وفاة المغني الشهير كريستوف ليل أمس الخميس عن عمر ناهز 74 عاما بعد تدهور حالته الصحية.إلا أن عائلة كريستوف لم تذكر في بيان أصدرته، السبب الرئيسي وراء وفاته وإن كان فارق الحياة بسبب إصابته بفيروس كورونا الجديد.قال جان ميشال جار، الموسيقي […]

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