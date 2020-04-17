صحة الرصافة: اجمالي حالات الشفاء بلغ 116 حالة

2020/04/17 | 21:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مدير دائرة صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، مساء اليوم الجمعة، عن ارتفاع اجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا الى 116 حالة، بعد اكتساب 17 حالة جديدة لللشفاء التام من الفيروس.وقال الساعدي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "ست حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا اكتسبت مساء اليوم الشفاء التام بينهم امرأة بعمر 60 سنة، ورجلان بعمر 34 و31 سنة من عائلة واحدة من حي الغدير".واضاف ان "حالات الشفاء الاخرى هي لامرأة بعمر 55 سنة من النهروان، وامرأة بعمر 65 سنة من مدينة الصدر، وامرأة بعمر 24 سنة من الزعفرانية".واوضح المدير ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وأجريت لها مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".وبين ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتوكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية على مدار الساعة".وأكد الساعدي ان "حالات الشفاء في جانب الرصافة لليوم الجمعة كانت 17 حالة بعد اكتساب 11 حالة صباحا الشفاء، وست حالات مساءً، ليرتفع العدد التراكمي لحالات الشفاء في جانب الرصافة الى 116 حالة شفاء".

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