الزراعة تواجه إجراءات كورونا وانخفاض أسعار النفط بخطة استثنائية

2020/04/17 | 21:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداقرت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، الخطة الزراعية الصيفية لعام الحالي، بأكثر من مليونيّ دونم، في خطوة لمواجهة إجراءات مكافحة فيروس كورونا وغلق الحدود، فضلاً عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط. واكد الناطق الرسمي باسم الوزارة حميد النايف، في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس"، أن "اللجنة التنسيقية الدائمة المشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية اجتمعت بكافة اعضاءها لمناقشة الخطة الزراعية الصيفية للموسم الزراعي الصيفي 2020 وللمساحات المروية من الأنهار ومشاريع الإرواء، بموجب المؤشرات المقترحة من قبل مديريات الزراعة في المحافظات كافة عدا اقليم كردستان".واوضح أن "الخزين المائي الحالي في السدود والخزانات العراقية يكفي لسد احتياجات الخطة الزراعية المقترحة، وبناء على ما عرضته الوزارتين فقد جرى الاتفاق على تحديد المساحات المشمولة بالارواء في الموسم الصيفي".وبين أن المساحة المشمولة بالخطة "تبلغ مليونين و134 ألفاً و242 دونم، بضمنها 394 ألفاً و396 دونم لزراعة الرز (الشلب) على حوض نهر الفرات موزعة على محافظات بابل والنجف والديوانية والمثنى وذي قار، ودائرة البحوث الزراعية".واشار الى انه "سيتم النظر بإمكانية زراعة محصول الشلب على حوض نهر دجلة وذلك بعد وضوح الموقف المائي في الايام القليلة المقبلة بالشكل الذي يسمح باتخاذ قرار بزراعة الشلب من عدمه على حوض نهر دجلة".ونوه النايف بأنه "نتيجة للظرف الحالي الذي يمر به البلد جراء تفشي وباء كورونا واحتمالية غلق الحدود لفترة أطول أضافة الى انخفاض اسعار النفط ولاجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين لذا تطلب زيادة المساحات المخصصة لزراعة محاصيل الخضر وغيرها كونها ذات جدوى اقتصادية فضلاً عن حاجة المواطنين الماسة اليها واستمرارية الوفرة المحلية للسلة الغذائية اليومية".وتابع بأن "لوزارتين منعتا الزراعة داخل حدود الأهوار والمهارب الفيضائية في محافظات البصرة وديالى وذي قار وواسط".وشدد على ان "الوزارتين الزمتا المزارعين والفلاحين بوجوب التقييد بزراعة المساحات المروية المقررة وبخلاف ذلك يتحمل المتجاوزين المسؤولية القانونية جراء تجاوزهم وعدم مسؤولية الوزارتين عن اي تعويض في حالة حدوث اي ضرر".وقال النايف ان "وزارة الزراعة سمحت بزراعة 516 ألفاً و278 دونم على تقنية الابار وبذلك اصبحت المساحة الكلية للخطة الزراعية الصيفية مليونين و650 ألفاً و529 دونم".ووصف النايف الخطة الزراعية الصيفية المقرة لهذا العام بـ"المبكرة والطموحة والتي راعت الاحتياجات الغذائية للبلاد"، منوها الى ان "الوزارة هيأت كافة المستلزمات الزراعية من أسمدة وبذور ومبيدات وتقانات حديثة من اجل إنجاحها".ودعا الجميع الى "الالتزام بالضوابط القانونية بهذا الشأن من اجل المضي بموسم زراعي يسهم في توفير مرتكزات الامن الغذائي للمواطنين".

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