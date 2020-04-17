وفاة “سجّان رامبو” عن عمر يناهز 81 عاماً

2020/04/17 | 21:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..توفي الممثل الأمريكي بريان دينيهي الفائز بجائزة غولدن غلوب عن عمر يناهز 81 عاماً في ولاية كونيتيكت.وشارك دينيهي في أكثر من 40 فيلماً كان أشهرها دوره كعمدة المدينة الذي تسبب في سجن النجم سيلفيستر ستالون بالجزء الأول من سلسلة أفلام “رامبو”.واشتهر دينيهي بقدرته على تجسيد الأخيار والأشرار على حد سواء فتألق في عدد […]

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