النائب الاول لمحافظ البصرة يشكل لجنة لإعادة العاملين الذين سرحتهم الشركات النفطية الاجنبية

2020/04/17 | 22:12 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المستقبل العراقيحذرت الحكومة المحلية في البصرة، أمس الجمعة، الشركات النفطية الاجنبية العاملة في البصرة من المخالفات التي ارتكبتها جرّاء التسريح التعسّفي للعمالة البصرية، واستغلالها الظرف الراهن من خلال حظر التجوال الوقائي الذي فرضته السلطة المحلية ، وانشغالها بجائحة فايروس كورونا».وقال النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس، محمد طاهر التميمي، في بيان صحفي مقتضب ، صادر عن مكتبه الاعلامي ، بالنظر الى الظرف الصعب الذي يمر به العراق عموما ، ومحافظة البصرة على وجه الخصوص بسبب الوباء ، نجد اليوم ان» اغلب الشركات الاجنبية العاملة في الحقول النفطية في البصرة قد استغلت هذا الظرف الصعب ، وقامت بتسريح عدد كبير من العمالة البصرية بدون اي عذر او مسوغ قانوني ، مبينا ان» هذه الشركات لاتزال عقودها سارية المفعول ، ومستمرة بالعمل ، حيث استغلت فترة حظر التجوال ، وانهت عمل موظفيها العاملين في الحقول النفطية».واضاف التميمي انه من باب المسؤولية ورعاية منا لابناء البصرة ، وجهنا بتشكيل لجنة من قبل ديوان محافظة البصرة ، وعضوية الاجهزة الامنية من ذوي الاختصاص لزيارة الشركات النفطية ، ابتداءا من يوم الاحد القادم ، وستلزم اللجنة تلك الشركات بقانون العمل العراقي ، وبتدقيق المخالفات التي ارتكبتها خلال هذه الفترة».وطمأن النائب الاول لمحافظ البصرة ابناء المحافظة العاملين في تلك الشركات ، بأن الحكومة المحلية في البصرة سوف تتخذ كافة اجراءاتها القانونية لاعادتهم الى وظائفهم».

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