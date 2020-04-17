حيّرني الوطن ،،،،، - منصور الريكان

2020/04/17 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان هكذا إذنْ ،،،،،،،،حيّرني الوطنْمن حيرني أراني كل لحظة محمول في الكفنْتدوسني الخيول والصهيل لم يحنْأعارني التاريخ من وجوهه الأسى وصادر الدموع من عيون ما نحب من خواطر الزمنْأهكذا سيدتيْ ،،،،،،،،،،، تصادر الأغاني بلا لحنْحبيبتي أرجوك أن تغادري المآسي في البلادْوتحفظي صيرورة العبادْأواه يا جميلة أرسمك كلوحة منقوشة بحبر في ورقْوأنني قلقْصورتك حضارة لمّا ت......

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