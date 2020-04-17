ادارة التنوع - محمد مهاجر

2020/04/17 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_مهاجر إدارة التنوعان الهدف من ادارة التنوع هو وضع سياسات دائمة تراعى تكافؤ الفرص فى عدة مجالات مثل العمل والسكن والتعليم والعلاج, واضعة فى الحسبان عدم اقصاء الشرائح المحرومة.



والهدف كذلك ان تكون هذه السياسات مستدامة لكى تزيل عن الشرائح المحرومة الظلم التاريخى الذى حاق بها وكذلك ان تسعى الى مساعدتها في الاستفادة من مشاريع التنمية وفى الاندماج بصورة إيجابية في المجتمع.ان الفهم الجيد لادار......

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