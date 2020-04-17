لا ما نُحبَط، لا ما نُحبَط: استعادة المبادرة الثوريّة - خليل عيسى

2020/04/17 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_عيسى أحبِط كثيرون بعدما فشلوا في منع انعقاد الجلسة غير الدستورية لمجلس النواب التي سمّوها جلسة اللاثقة.



على المستوى التقني، لم يفشل المتظاهرون.



ذلك أنّ الجلسة لم تنعقد بالنصاب الدستوري، وما تمّ كان خرقاً جديداً للدستور من قِبل نبيه برّي ووليد جنبلاط.



لكن لكي نردّد على طريقة ثوّار العراق لا ما نُحبَط! لا ما نُحبَط، علينا أن نواجه خطأَيْن استراتيجيَّيْن ارتكبتهما الثورة، يمكن إصلاحهما بالتأكيد.يك......

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