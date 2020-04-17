تقارير: برشلونة يرتب “صفقة جديدة” لاستعادة نيمار

2020/04/17 | 22:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير صحفية رياضية، أن نادي برشلونة ما زال يسعى إلى استعادة النجم البرازيلي، نيمار، من أجل دعم خط الهجوم، رغم فشل المفاوضات، خلال الصيف الماضي.وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الجمعة، إلى خطة برشلونة القائمة على تقديم عثمان ديمبلي وتوديبو وأومتيتي في صفقة تبادلية لنيمار لتقليل سعره، وتسهيل عودة اللاعب البرازيلي لصفوف “البلوغرانا”.ومن المرجح […]

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