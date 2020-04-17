مسؤول يوزع “الكونياك” على المواطنين لمكافحة كورونا

2020/04/17 | 22:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزع حاكم مدينة #نيروبي زجاجات من المشروب الكحولي #كونياك على مواطنيه، في حملة قال إنها تهدف إلى «مكافحة فيروس #كورونا».ونشر حاكم العاصمة الكينية “مايك مبوفي سونكو” صوراً على وسائل التواصل لزجاجات الكونياك وسط أكياس…

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