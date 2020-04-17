قرار جديد من “واتسآب” بشأن المكالمات الجماعية

2020/04/17 | 22:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تطبيق “واتسآب” عن عزمه زيادة الحد الأقصى المسموح به للمكالمات الجماعية، عبر كافة الأنظمة المشغلة للتطبيق.قال موقع “gizchina” إن التطبيق سيبدأ زيادة الحد الأقصى لعدد المستخدمين المشتركين في المكالمات الجماعية سواء كانت مكالمات مرئية أو صوتية هذا في حين أن الحد الأقصى حاليا هو 4 مستخدمين فقط.وأفاد حساب WABetaInfo على “تويتر” بأنه تم […]

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