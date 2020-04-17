2020/04/17 | 22:22 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيل ائتلاف جديد لنواب المدن المحررة يضم 25 نائباً) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيل ائتلاف جديد لنواب المدن المحررة يضم 25 نائباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).