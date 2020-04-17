نزهة تنتهي بمأساة.. مصرع رجل وزوجته وإصابة طفلهما في نينوى

2020/04/17 | 22:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انتهت نزهة في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى يوم الجمعة إلى مأساة حقيقة لأسرة عندما لقي رجل وزوجته مصرعهما إلى جانب إصابة طفلهما في حادث اختلفت الروايات بشأنه.

وقال مصدر أمني لشفق نيوز، إن رجلاً وزوجته قتلا على يد أحد أبنائهما خلال نزهة في قضاء تلعفر غرب الموصل.

وأوضح المصدر أن الأب كان يدرب ابنه الصغير على استخدام السلاح بالهواء الطلق قبل أن يقتل بالخطأ والده ووالدته، منوها إلى أن نحو خمس اطلاقات على الاقل استقرت بجسد الاب والام وان الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث.

من جانبه، قال مصدر في مستشفى تلعفر لشفق نيوز، إن خللاً في السلاح عندما كان بيد رب الأسرة أودى بحياته وزوجته وإصابة طفلهما وهو بعمر 3 سنوات بجروح، نافياً أن يكون اطلاق النار من قبل أحد أبنائه.

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