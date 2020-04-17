مصدر: تلوث المختبر الخاص بتحليلات كورونا في النجف وسيعاد فحص 100 عينة ببغداد

2020/04/17 | 22:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بأن المختبر الخاص بتحليلات فيروس كورونا في النجف تعرض للتلوث.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "مختبر التحليل الخاص باجراء فحوصات كورونا في النجف تعرض للتلوث وتم ارسال العينات لبغداد وسيتم اعادة الفحوصات لبعض المشتبه بهم".

واضاف المصدر ان "عدد المشتبه إصابتهم بكورونا الذين سيتم إعادة الفحص لهم يتجاوز ال١٠٠ حالة".

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