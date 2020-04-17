افراغ فندق فلسطين الدولي من الموظفين تمهيدا لتحويله الى موقع لحجر الوافدين العراقيين

2020/04/17 | 22:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بافراغ فندق فلسطين الدولي من الموظفين تمهيدا لتحويله الى موقع لحجر الصحي.

وذكر مصدر لـ"الغد برس"، ان "ادارة فندق فلسطين الدولي قامت بافراغ الفندق من العاملين فيه تمهيداً لتحويله الى موقع لحجر للعراقيين الوافدين من الخارج".

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