النقد الدولي: إفريقيا بحاجة إلى مساعدات بحجم 114 مليار دولار

2020/04/17 | 22:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أن الدول الإفريقية بحاجة إلى مساعدات لا تقل عن 114 مليار دولار لمواجهة تأثير فيروس كورونا، داعيا إلى تقديم مساعدة دولية عاجلة لدول القارة.

وذكرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن "إفريقيا ستشهد تراجعا اقتصاديا بـ 1.25% على الأقل في عام 2020"، مشيرة إلى أن "دول القارة تفتقد إلى القدرات والموارد لمواجهة أزمة كورونا."

وأضافت أنه "حتى بعد تقديم المساعدة الدولية تواجه الدول الإفريقية ثغرة مالية قدرها 44 مليار دولار."

وأشارت إلى أن "40 دولة في أفريقيا طلبت مساعدة من صندوق النقد الدولي، وأن الصندوق سيجمع أكثر من 18 مليار دولار في 2020 لمساعدة إفريقيا".

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