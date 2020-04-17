بعد ان دمرها “داعش” مناشدات لإعادة المقبرة الجماعية لضحايا تفجيرات تلعزير و سيبا شيخدرى

2020/04/17 | 22:32 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – تحسين شيخ كالو في الرابع عشر من آب عام 2007 هاجم ارهابيون بشاحنات محملة بالالغام،مركز ناحية تل عزير وسيبا شيخدرى، في قضاء شنكال غرب محافظة نينوى شمال العراق، وتم تفجير 4 شاحنات آنذاك، مما راح ضحيتها أكثر من ألف من الايزيديين بين قتيل وجريح ومفقود، بالإضافة الى تدمير البنية التحتية والمنازل بنسبة …

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