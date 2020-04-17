2020/04/17 | 22:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن رئيس لجنة المحيبس في العراق جاسم الأسود يوم الجمعة إلغاء بطولات اللعبة في العراق خلال شهر رمضان استجابة لمناشدات السلطات الحكومية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الأسود في بيان ورد لشفق نيوز، "وصلتني الكثير من المناشدات من المؤسسات الحكومية وفي مقدمتهم رئاسه الوزارء والاجهزة الامنية ووزارة الصحة وخاصة من مديرية صحة الكرخ والرصافة، والجميع يطالبني بإلغاء بطولات المحيبس هذا العام".

وأضاف بالقول، "لذلك قررت لجنة المحيبس في العراق الامتثال إلى مناشدات الجميع وعدم إقامة أي بطولة للمحيبس هذا العام، وذلك لان سلامة العراقيين هي الأهم".

والمحيبس لعبة تراثية تعبتر أساسية بشهر رمضان عند العراقيين عموما وسكان العاصمة بغداد خصوصا.

وفي المحيبس يتنافس فريقان على الاحتفاظ بالمحبس أو (الخاتم) الذي هو أداة اللعب المستخدمة واشتق اسم اللعبة منه، وغالبا يكون الخاتم من فضة أو ذهب.

وتتمثل المحيبس بجلوس لاعبي الفريقين في صفين متقابلين وقيام أحد اللاعبين بإخفاء المحبس بأيادي لاعبي فريقه، بعد وضعه غطاء على ظهره يحول دون إمكانية تحقق الفريق الآخر بيد من وضع، ثم يسعى لاعب واحد بمساعدة لاعبين آخرين من الفريق الآخر للتعرف على اليد التي دس فيها المحبس من بين الأكف المغلقة، وذلك للحصول على النقاط وعلى المحبس ليكون بيد فريقه، ثم تبدأ عملية البحث عنه من جديد.

وعادة تكون النقاط حسب حجم اللعبة والأشخاص المشاركين، ويمكن أن يتكون الفريق من شخصين أو من مئتي شخص.

وغالبا تذهب فرق من جنوب وشمال ووسط العراق للمنافسة بلعبة محيبس في العاصمة مع فرق من الكرخ والرصافة والأعظمية والجعيفر والكاظمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نبأ حزين لعشاق المحيبس.. لا بطولات في العراق هذا العام) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نبأ حزين لعشاق المحيبس.. لا بطولات في العراق هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).