حصيلة وفيات كورونا في العالم تتجاوز 150 ألفا

2020/04/17 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم، اليوم الجمعة، حاجز 150 ألف حالة....





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