التحركات الداعشية الاخيرة دوافعها واهدافها

2020/04/17 | 22:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.علي الطويلشهد بعض مناطق العراق تحركات داعشية مريبة وتعرضات محدودة في مناطق متعددة ، وخاصة في مناطق صلاح الدين وكركوك وديالى ، صحيح ان هذه التعرضات لم تكن بمستوى التعرضات السابقة الا ان فيها دلالات متعددة ، بلحاظ المناطق التي تمت فيها والتوقيت الذي جرت فيه هذه التحركات ، ومن البديهي القول والذي لايختلف […]

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