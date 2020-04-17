وزارة التعليم : خلية الازمة لم تتطرق الى موضوع عودة طلبة الجامعات الى المقاعد الدراسية

2020/04/17 | 22:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ان خلية الازمة المشكلة بخصوص فايروس كورونا لم تتطرق الى موضوع عودة طلبة الجامعات الى المقاعد الدراسية وان كل ما يشاع في الاعلام عن هذا الامر عار عن الصحة.وقال الناطق الرسمي لوزارة التعليم عدنان العربي،: “لا يوجد اي تحديد او موعد لدوام الجامعات ولم تبت خلية الازمة بهذا […]

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