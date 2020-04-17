بالفيديو .. متظاهرو واسط يطالبون الكاظمي الايفاء بوعده وكشف

2020/04/17 | 22:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط طالب متظاهرو تشرين ، رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، بالكشف عن هوية "الطرف الثالث"، الذي سبق أن وجهت حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، اتهامات له بالوقوف وراء قتل وخطف المتظاهرين منذ مطلع تشرين الأول من العام الماضي.وسبق للكاظمي التعهد في كلمة وجهها للعراقيين، الأسبوع الماضي، بالعمل على محاسبة قتلة المتظاهرين والجهات التي تقف خلف عمليات القمع.

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