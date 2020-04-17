وصول ٢٥٠ عائلة عالقة بكردستان الى الانبار

2020/04/17 | 22:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت 250 عائلة انبارية عالقة في اقليم كردستان الى مناطق سكناهم في محافظة الانبار.

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