تحية عرفان للملاكات الطبيَّة والقوات الأمنيَّة

2020/04/17 | 22:52 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سامر المشعل

التقى عدد من نجوم الغناء العراقي في عمل اوبريت جديد حمل عنوان " شدة وتنزال " وهو بمثابة تحية موجهة الى الملاكات الطبية والقوات الامنية.

كتب كلمات الاوبريت الشاعر احمد الميالي والحان ثائر حازم والتوزيع الموسيقي بهاء نجم، انتاج ناجي الشمري ومن اخراج ياسين الشمري.

اشترك في غنائه المطربون : محمد المدلول، مالك العراقي، عقيل موسى، أوس العلي، احمد العراقي، يوسف سمارة ومصطفى السومري.

اوبريت " شدة وتنزال "..



عمل غنائي مفعم بالتفاؤل لتجاوز محنة الوباء بمضمون انساني يحمل رسالة امتنان للملاكات الصحية والقوات الامنية، التي كان لها الدور المشرف في مواجهة الوباء وخدمة المجتمع، وبذات الوقت يحث الناس على البقاء في منازلهم، لتكون " كورونا " من احداث الماضي.

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