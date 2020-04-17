2020/04/17 | 22:52 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ محمد اسماعيل

تناول المخرج السينمائي أكرم سليمان هسني، جريمة "حملة الانفال – کاره ساتی ئه نفال" من خلال فيلم وثائقي طويل بعنوان "من برزان إلى الصحارى".

وقال هسني لـ "الصباح" ان: "الفيلم يتحدث عن جريمة الأنفال والاحداث التي سبقتها، عندما نقل 8آلاف رجل وامرأة وشيخ وطفل من عشيرة برزان الساكنين في مجمعات حرير وقوشتة شمال العراق إلى صحراء السماوة في بصية جنوب العراق عام 1983والمعاناة التي عاشوها، قتلاً وتشريداً وجوعاً وعطشاً، في منطقة صحراوية لم يعرفوها من قبل والفظائع التي ارتكبت بحقهم من خلال أحاديث شهود عيان عاشوا تلك الأيام الرهيبة وعرفوا مرارتها" مؤكداً: "فضلاً عن كتابتي السيناريو وإخراجي الفيلم، شاركت باعداده الى جانب د.



محمد إحسان..



والفيلم من إنتاج فضائية كردستان TV 2020".

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