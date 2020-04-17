{أذان الجوق} تقليدٌ متوارث يحتضنه الجامع الأموي

2020/04/17 | 22:52 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دمشق/ أ ف ب

داخل غرفة صغيرة في الجامع الأموي الكبير وسط دمشق، يتجمّع ستة مؤذنين أكبرهم محمد علي الشيخ، أمام مكبر للصوت، وما أن يحين موعد الصلاة حتى تصدح حناجرهم جماعياً بأذان الظهر، في تقليد متوارث وفريد من نوعه.

والشيخ، في الثمانينيات من عمره، واحد من 25 مؤذناً يتناوبون ضمن مجموعات على رفع الأذان من الجامع الذي يقع في قلب دمشق القديمة ويُعدّ من أبرز المساجد الإسلامية في العالم وشاهداً على حقبات دينية وتاريخية عدّة.

ولا يذكر سكان العاصمة أبواب الجامع موصدة يوماً حتى خلال أقسى مراحل الحرب التي تشهدها سوريا منذ تسع سنوات.



إلا انه مع انتشار فيروس كورونا المستجد، أغلقت أبوابه منتصف آذار في مشهد لم يعتده السوريون قط.

ورغم ذلك، لا يزال الأذان يصدح منه يومياً ويؤنس المواطنين الذين يلازمون منازلهم.

ويقول الشيخ وهو يرتدي بزة رسمية ويضع طربوشاً أحمر اللون على رأسه "نحن سلالة مؤذنين ، أنا مؤذن منذ 68 عاماً، كان الوالد مؤذناً وانتقل الى رحمة الله.



كنت صغيراً حينها وقال لي المؤذنون: صوتك جميل تعال وأذّن معنا".

ويضيف بنبرة هادئة مع ابتسامة لا تفارق وجهه "الأذان يعتبر تعظيماً لله عزّ وجلّ، وربنا يهيئ للمؤذن الصوت ويهبه إياه لإعلاء كلمة الله".

في غرفة علقّت على جدرانها صورة للكعبة وآيات قرآنية، بالإضافة إلى ساعة إلكترونية تحدّد مواقيت الصلاة، يجتمع الشيخ مع خمسة مؤذنين بينهم ابن شقيقه أبو أنس لرفع الأذان بأصواتهم الشجية، في تقليد يُعرف بـ"أذان الجوق".



ويقوم على أن يبدأ مؤذن بجملة "الله أكبر..



الله أكبر"، ويردّد المؤذنون الخمسة خلفه الجملة ذاتها معاً.

ويوضح الشيخ الذي كان يأتي الى الجامع مع والده عندما كان طفلاً، "في العالم كله لا مثيل للجامع الأموي وميزته بهذا الأذان الجماعي" الذي يصدح عبر ثلاث مآذن باسقة تميّز هندسته وتُعرف بالغربية والشرقية والعروس.

قبل وصول مكبرات الصوت في الثمانينيات إلى دمشق، جرت العادة أن يُرفع الأذان مباشرة من المآذن الثلاث المطلة على أنحاء دمشق كافة.



ويروي الشيخ ان "ما يتراوح بين سبعة إلى 15 مؤذناً أحياناً كانوا يجتمعون في مئذنة العروس لرفع الأذان".

في المساجد السورية الأخرى، يرفع الأذان مؤذن واحد.



وتتعدّد الروايات حول جذور "أذان الجوق" ومتى بدأ اتباعه في دمشق.



ويتناقل مؤذنو المسجد أن الهدف منه كان إيصال الصوت الى أرجاء واسعة من المدينة.

وبحسب المهندس ومؤلف كتاب "الجامع الأموي في دمشق" طلال عقيلي، بدأ اعتماد الأذان الجماعي في أواخر القرن الخامس عشر حين كان الحجاج من المنطقة كافة يلتقون في دمشق قبل انطلاقهم الى مكة المكرمة.



وكان الهدف منه إبلاغ الحجاج بموعد الصلاة.

والشيخ الذي اكتسبت اسرته كنيتها تقديراً لمهمتها المتوارثة، أحد الذين يمنحون شهادات للمؤذنين الجدد، نظراً لخبرته التي راكمها خلال عقود طويلة.

ويوضح "يجب أن يكون صوت المؤذن جميلاً وعالياً، وبعد ذلك يتعلم الأداء والتجويد" على أن يُمنح "الشهادة عندما يضبط إيقاع الأذان وقواعده".

ويتميّز الجامع إلى جانب مآذنه التي يمكن رؤيتها من أنحاء عدة من دمشق بمصلاه وصحنه الواسعين وبجدرانه المغطاة بلوحات الفسيفساء.



ولطالما شكّل مع سوق الحميدية الشهير الذي يؤدي إليه وجهة رئيسة لزوار دمشق.

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