السايكسبيكوية الجديدة

2020/04/17 | 22:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🖊ماجد الشويلي يرى بعض المحللين أن للولايات المتحدة الامريكية ومعها اسرائيل، نزعة جديدة باتجاه تقسيم المنطقة من جديد، على انقاض تقسيم سايكسبيكو المشؤوم.وعلى هذا الاساس انصبت توقعاتهم وهي مبنية على معطيات بالطبع بأن التقسيم هذه المرة ، سيأتي عبر أقلمة العراق تمهيدا لتقسيمه على اساس عرقي .ورغم أن لهذا التوجه من يؤيده ويحث عليه في […]

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