عمليات بغداد: القبض على أكثر من 26 الف مخالف للحظر

2020/04/17 | 23:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قيادة عمليات بغداد:خلال تطبيقها إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، القت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد بتشكيلاتها كافة ومنذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٧ نيسان القبض على ٢٦٤١٣ مخالفاً، فيما حجزت ١٣١٧ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٥١٦٠٨ غرامة، كما سهلت دخول ٢٣٩٦٤ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد.

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