الإدارة الذاتية تتهم الصحة العالمية بـ «التكتم على وفاة بكورونا في مشفى بالقامشلي»

2020/04/17 | 23:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت الإدارة الذاتية، اليوم الجمعة، منظمة الصحة العالمية، بعد إعلان الأخيرة عن وفاة أول مصاب بفيروس “كورونا”، في المشفى الوطني بـ #القامشلي، قبل نحو أسبوعين.وحَّملت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية في بيان، منظمة الصحة…

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