2020/04/17 | 23:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة “العهد نيوز” اليوم الجمعة، اخر تحديث لمصابي فيروس كورونا في محافظات اقليم كردستان وهي بهذا الشكل: المجموع الكلي للمصابين في الاقليم 337 محافظة اربيل : 169 حالةمحافظة السليمانية: 131 حالة ‏من ضمنها 4 وفاةمحافظة دهوك: 15 حالةمحافظة حلبجة: 22 حالة مجموع حالات الشفاء للمصابين 244112: محافظة اربيل 110: محافظة سليمانية12: محافظة دهوك10: محافظة حلبجة 89 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“العهد نيوز” تنشر اخر تحديث لمصابي كورونا في كردستان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“العهد نيوز” تنشر اخر تحديث لمصابي كورونا في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).