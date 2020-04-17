رغم مؤشرات إيجابية.. ارتفاع وفيات كورونا في فرنسا

2020/04/17 | 23:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت فرنسا 761 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 18681 حالة، مما يجعلها صاحبة رابع أعلى حصيلة في العالم، لكن عدد الأشخاص في المستشفيات انخفض لليوم الثالث على التوالي.

وفي مؤشر آخر على أن حالة العزل التي جرى فرضها منذ شهر تؤتي ثمارها، قال جيروم سالومون مدير هيئة الصحة العامة في البلاد إن إجمالي المرضى في وحدات العناية المركزة انخفض لليوم التاسع على التوالي ليصل إلى 6027، وهو أقل عدد منذ الأول من أبريل نيسان.

وارتفع عدد الوفيات بنسبة 4.2 بالمئة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليبلغ 18681، وذلك مع تباطؤ معدل الزيادة لليوم الثاني على التوالي.

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