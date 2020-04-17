النجف توضح أسباب عدم استقبال رحلتين قادمتين من إيران

2020/04/17 | 23:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال محافظ النجف لؤي الياسري يوم الجمعة إن تأخر إغلاق مطار النجف الدولي تسبب في تفشي فيروس كورونا في المحافظة، وهو ما دفع الإدارة المحلية لرفض استقبال الرحلتين القادمتين من إيران.

وقال الياسري في مؤتمر صحفي تابعته شفق نيوز، "خاطبنا بكتاب رسمي سلطة الطيران المدني العراقي بضرورة أن لا تهبط أية طائرة في مطار النجف".

وأضاف أن "مطار النجف تسبب لنا بأزمة كبيرة، فلو تم إغلاقه في مطلع آذار بدلا من 17 من الشهر نفسه لما تفشى فيروس كورونا في المحافظة".

وأردف الياسري بالقول، "طلبنا بتغيير مسار الرحلتين إلى بغداد، لأن مطار بغداد الدولي لديه إمكانيات غير موجودة في مطار النجف".

وبين أن "مطار بغداد أكبر من حيث المساحة، إضافة إلى امتلاكه أجهزة متطورة لفحص كورونا ولديه مكان مهيأ للحجر الصحي".

وكانت محافظة النجف قد أعلنت في بيان صادر الجمعة إلغاء رحلتين جويتين كانتا مقررتين أن تهبطا في مطار النجف قادمتين من إيران يوم غد.

وقالت المحافظة، إن "الطائرتين على متنها مواطنين عراقيين ستهبط في مطار بغداد الدولي بدلا من مطار النجف الدولي بعد كتاب ومطالبة المحافظ لرئيس الوزراء بالغاء نزولها في النجف".

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