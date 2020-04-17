الخارجية تعلن مغادرة الرحلة الاستثنائية الثانية من تركيا

2020/04/17 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، مغادرة الرحلة الاستثنائية الثانية من تركيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحّاف في بيان، ان "الرحلة الاستثنائيّة الثانية لهذا اليوم غادرت وعلى متنها (170) راكبا، كانت قد أكملت قنصليّة العراق العامّة في إسطنبول جميع إجراءاتها، وذلك عبر طيران الخطوط الجوّية العراقيّة".

واضاف، "وبهذه الرحلة يكون عدد المسافرين الذي جرى نقلهم من تركيا إلى العراق (1222)".

اخر تحديث لمصابين بفيروس كورونا في محافظات اقليم كوردستان

‏بهذا الشكل:

المجموع الكلي للمصابين في الاقليم 337

محافظة اربيل : 169 حالة

محافظة السليمانية: 131 حالة ‏من ضمنها 4 وفاة

محافظة دهوك: 15 حالة

محافظة حلبجة: 22 حالة

مجم

بغداد اليوم _ بغداد

أقرت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، الخطة الزراعية الصيفية لعام 2020 وبمختلف طرق الارواء، فيما طالبت بزيادة المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل الصناعية والخضرة، بسبب جائحة كورونا واحتمالية غلق الحدود لفترة أطول.

وقال

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، منفذ أم قصر الاوسط في محافظة البصرة ، الجمعة، ضبط ثلاث عجلات محملة بدون إجازة استيراد في المنفذ.

وقالت الهيأة في بيان إنها "ضبط ثلاث عجلات محملة بمادة السيراميك لا توجد إجازة

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