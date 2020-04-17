صحة كردستان تعلن المجموع الكلي للمصابين بكورونا

2020/04/17 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

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اخر تحديث لمصابين بفيروس كورونا في محافظات اقليم كوردستان‏بهذا الشكل:

المجموع الكلي للمصابين في الاقليم 337

محافظة اربيل : 169 حالةمحافظة السليمانية: 131 حالة ‏من ضمنها 4 وفاةمحافظة دهوك: 15 حالة محافظة حلبجة: 22 حالة

مجموع حالات الشفاء للمصابين 244 112: محافظة اربيل 110: محافظة سليمانية12: محافظة دهوك10: محافظة حلبجة

89 مصاب قيد العلاج

57 محافظة اربيل 17 محافظة سليمانية3 محافظة دهوك12 محافظة حلبجة

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، مغادرة الرحلة الاستثنائية الثانية من تركيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحّاف في بيان، ان "الرحلة الاستثنائيّة الثانية لهذا اليوم غادرت وعلى متنها (170) راكبا،

بغداد اليوم _ بغداد

أقرت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، الخطة الزراعية الصيفية لعام 2020 وبمختلف طرق الارواء، فيما طالبت بزيادة المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل الصناعية والخضرة، بسبب جائحة كورونا واحتمالية غلق الحدود لفترة أطول.

وقال

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، منفذ أم قصر الاوسط في محافظة البصرة ، الجمعة، ضبط ثلاث عجلات محملة بدون إجازة استيراد في المنفذ.

وقالت الهيأة في بيان إنها "ضبط ثلاث عجلات محملة بمادة السيراميك لا توجد إجازة

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