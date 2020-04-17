النائب انتصار الجبوري: انتمي لتحالف القوى العراقية ولم انضم لأي كتلة أو تحالف أخر

2020/04/17 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نفت النائب عن تحالف القوى العراقية انتصار الجبوري ، الجمعة 7-4-2020 انضمامها لأي تحالف سياسي أخر.

وقالت الجبوي في رسالة صوتية وزعتها لوسائل الاعلام انا " النائب انتصار علي الجبوري عن محافظة نينوى اود ان ابين انني انتمي الى تحالف القوى العراقية وامثل محافظة نينوى ولا انتمي الى أي كتلة او تحالف اخر بأي مسمى كان كوني مؤمنة بتحالف القوى والمنهاج الذي يسير عليه وأهدافه والاستراتيجية التي وضعها لخدمة أهلنا في المحافظات المحررة والمناطق السنية".

بغداد اليوم - بغداد

نفت النائب عن تحالف القوى العراقية منى العبيدي ، انضمامها لأي تحالف سياسي اخر .

وقال العبيدي في تصريح صحفي انها " منضوية في تحالف القوى العراقية وتنفي الانضمام لأي تحالف أخر سياسي او كتلة اخرى".

واضافت انها &quo

بغداد اليوم-بغداد

طالب عضو مجلس النواب السابق، محمد العبد ربه، الجمعة، بضغط النفقات بدءا من المناصب العليا، لمواجهة انخفاض أسعار النفط العالمية.





وقال العبد ربه في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الموازنة الاتحادية العامة للبلد تمر في أزمة

بغداد اليوم – متابعة

كشف النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، الجمعة، عن حقيقة وجود صراع سياسي بين الكتل السياسية، على توزيع المناصب في حكومة رئيس الوزراء المكلف بمصطفى الكاظمي.

وقال الموسوي لـ(بغداد اليوم)، إن "الكاظمي، سيعمل على م

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