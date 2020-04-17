بسبب كورونا.. النقل البحري العالمي مهدد بخسائر تشغيلية قيمتها 23 مليار دولار

2020/04/17 | 23:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة مع تفشي جائحة كورونا على المستوى العالمي كانت صناعة الشحن والنقل البحري في مقدمة الصناعات التي تعرضت لخسائر ضخمة وحالة غير مسبوقة من الركود.ويزداد شعور الصناعة بالتداعيات السلبية لتفشي الفيروس مع اتجاه الاقتصاد العالمي إلى ركود عميق، وقد تصل الخسائر التشغيلية في القطاع إلى 23 مليار دولار هذا العام، ما يعني […]

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