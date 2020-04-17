مناعة القطيع خيار إستراتيجي

2020/04/17 | 23:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هادي جلو مرعيمقتبس (مناعة القطيع هي إستراتيجية طرحتها بريطانيا في أول مارس للتعامل مع الأزمة.وفي اختصار، يرى أصحاب النظرية بأن نسمح للفيروس بأن ينتشر تدريجيا فيصيب نسبة كبيرة من السكان، وبعد أن يتعافى معظمهم سيكونون مناعة ضده، وعندما يتكون لدى عدد كبير من السكان مناعة تقل فرص إنتشار الفيروس، وينحسر تدريجيا، وتنتهي الأزمة).ماتعرض له […]

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