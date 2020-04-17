العمل تحدد موعدا لاطلاق منحة الطوارىء

2020/04/17 | 23:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نهاية شهر نيسان الجاري ،موعدا لاطلاق منحة الطوارئ للعوائل المتضررة بسبب فيروس كورونا .وقال وكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي في تصريح تابعته " كلكامش برس " ، ان "المنحة الطارئة المخصصة للعائلات المتضررة بفيروس كورونا المستجد ستطلق نهاية شهر نيسان الجاري".وأضاف : "هناك لجنة مشكلة من وزارتي الدفاع والداخلية وديوان الرقابة المالية ،ومكتب رئيس الوزراء ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، تعمل على تدقيق الأسماء والبيانات".وأشار إلى أنه "سيتم استبعاد كل متقدم سواء كان فردا او اسرة ، يتقاضى راتبا من الرعاية الاجتماعية اأو التقاعد أو دوائر الدولة الاخرى".ولفت إلى أن "الأسبوع المقبل سيكون مخصصاً للتدقيق والآخر الذي يليه سيتم فيه اطلاق المنحة ، التي ستكون بمقدار ٣٠ ألفاً لكل فرد"، مشيراً إلى أن "العدد سيقيد للعائلة الواحدة بخمس اشخاص فقط بحسب المبلغ المرصود".وتابع أن "المنحة ستكون لمدة شهرين فقط كونها منحة طوارئ وغير مستمرة".وأعلنـت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية امس الخميس، تقديم أكثر من مليونين ونصف المليون فرد أو رب أسرة على منحة الأسر المتضررة جراء وباء كورونا وحظر التجوال.وذكرت الوزارة في بيان، انه "بلغ عدد الأفراد في الاستمارات المقدمة أكثر من 12 مليوناً و300 فرد، فيما بلغ عدد الرسائل المرسلة لتأكيد دخول استمارة المنحة أكثر من 11 مليون رسالة".

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