جاسم الاسود يستجيب للمناشدات ويلغي بطولات المحيبس في رمضان

2020/04/17 | 23:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت لجنة المحيبس الجمعة، الغاء بطولات المحيبس ھذا العام ، للحد من تفشي وباء فيروس "كورونا" المستجد.وقال رئيس اللجنة جاسم الاسود، في حسابه على فيسبوك،: وصلتني الكثير من المناشدات من المؤسسات الحكومية وفي مقدمتھم رئاسة الوزارة والاجھزة الامنية ووزارة الصحة وخاصة مديرية صحة الكرخ والرصافة والجميع يطالبني بالغاء بطولات المحيبس ھذا العام.وأضاف الاسود، "قررت لجنة المحيبس في العراق الامتثال إلى مناشدات الجميع، سواء مؤسسات حكومية متمثلا بقرارات خلية الازمة والاجھزة الامنية، عدم اقامة اي بطولة للمحيبس ھذا العام، وذلك لان سلامة العراقيين ھي الاھم، وان شاء الله العراق يعبر ھذه الازمة".

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