صحة ديالى: نتائج تحاليل 6 موظفين بمستوصف بيطري جاءت سليمة من كورونا

2020/04/17 | 23:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت صحة ديالى، اليوم الجمعة، ان نتائج تحاليل لستة موظفين بمستوصف بيطري كانت سليمة من كورونا.

وذكر إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في بيان تلقته "الغد برس"، ان "نتائج التحاليل المختبرية الخاصة بموظفي المستوصف البيطري في كنعان والبالغة ٦ نماذج وصلت جميعها سالبة اي غير مصابة بالمرض".

وتابع أن "كوادرنا سجلت إصابة بوباء كورونا لطبيب بيطري يعمل بمستوصف كنعان البيطري خلال الفترة الماضية مما استدعى إخضاع الموظفين للتحاليل الخاصة بالمرض".

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