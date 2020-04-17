خلية الازمة في محافظة نينوى تصدر قرارات جديدة بشأن حظر التجوال

2020/04/17 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

#هام

خلية الازمة برئاسة محافظ نينوى نجم الجبوري وبعد التشاور مع خلية الازمة الصحية تقرر ما يلي :

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