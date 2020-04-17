التعليم توجه مؤسساتها على تهيئة مستلزمات التعليم الإلكتروني كخيار مستقبلي

2020/04/17 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، الاقسام العلمية كافة التابعة لتشكيلاتها بتوفير مستلزمات التعليم الإلكتروني كخيار مستقبلي. وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ايهاب ناجي في بيان، إن "وزارة التعليم وجهت الاقسام العلمية كافة التابعة لتشكيلاتها بتوفير مستلزمات التعليم الإلكتروني كخيار مستقبلي من خلال تهيئة قاعة واحدة على الاقل تضمن خلق بيئة تعليمية وتدريبية مناسبة وتجهيزها بالوسائل التكنولوجية الحديثة ووسائل العرض والتقديم والتسجيل فضلا عن السبورات الذكية". واضاف ان "هذه القاعة ستستخدم للاجتماعات الفيديوية او المناقشات او المحاضرات، مبينا امكانية توفير ما يلزم من تخصيصات مالية عبر صندوق التعليم العالي".





بغداد اليوم

#هام

خلية الازمة برئاسة محافظ نينوى نجم الجبوري وبعد التشاور مع خلية الازمة الصحية تقرر ما يلي :

1 - الرفع الجزئي لحظر التجوال لجميع القطاعات من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساءً اعتبارا من يوم الاحد 19/4

2 – استمر

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، مغادرة الرحلة الاستثنائية الثانية من تركيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحّاف في بيان، ان "الرحلة الاستثنائيّة الثانية لهذا اليوم غادرت وعلى متنها (170) راكبا،

بغداد اليوم _ كردستان

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الجمعة، عن اخر تحديث لعدد المصابين بفيروس كورونا في محافظات الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المجموع الكلي للمصابين في الاقليم بلغ 337، وتم توزيعهم كالاتي

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