عمليات بغداد تعلن مقتل إرهابي خطير شمالي العاصمة

2020/04/17 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، قتل ارهابي خطير شمالي العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد، تمكنت من قتل احد الإرهابيين والمكنى ابو حفصه".واضافت انه "بحسب المعلومات فإن هذا الإرهابي يشغل منصب ما يسمى عسكري منطقة المثنى/ شمال بغداد".ولفتت الى ان "العملية جاءت بعد نصب كمين محكم له في قرية البو عبدو بقضاء الطارمية شمالي العاصمة".

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة (17 نيسان 2020)، القبض على أكثر من 26 الف مخالف لقرار حظر التجوال خلال شهر واحد.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "خلال تطبيقها إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، القت

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بتعرض احد محال المشروبات الكحولية الى انفجار بعبوة صوتية جنوبي العاصمة.

وقال المصدر، ان "عبوة صوتية استهدفت محال لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الدورة، جنوبي العاصمة"، مبينا ان "

بغداد اليوم - ميسان

وجه محافظ ميسان ورئيس خلية الأزمة علي دواي لازم، الجمعة، بتغيير منتسبي سيطرة أمنية لعدم منعهم دخول وخروج الأشخاص.

وقال مكتب المحافظ في بيان، إن الاخير "اوعز إلى قيادة شرطة ميسان بتغيير جميع منتسبي س

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