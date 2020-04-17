تديره تركيا عبر وسيط عراقي.. لجنة نيابية تكشف فساد بالمليارات في مشاريع بغداد

2020/04/17 | 23:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف عضو في لجنة الخدمات والاعمار النيابية،عن فساد في مشاريع محافظة بغداد ، متهما تركيا بالوقوف وراء عقود وهمية حققت لها المليارات عبر وسيط عراقي .وقال عضو اللجنة علاء الربيعي، في تصريح تلفزيوني تابعته " كلكامش برس "، مساء الجمعة، ان "محافظة بغداد تدار اليوم من تركيا من قبل شخص يدعى فراس الدليمي ،وهو يسيطر على المحافظة وهو تاجر ، ويقود عصابة تقوم بمشاريع وهمية وهناك جهات تسهل أمرهم".وبين ان "هذه المشاريع كانت حملات تنظيف وهمية وأعمال بلدية غير موجودة على الأرض، وهو يتحكم بالمشاريع وهو من يسيطر على المحافظة منذ فترة وليس قريبا".وتابع :"هناك مشاريع استلموا اموالها حالياً وسابقا في زمن المحافظ الحالي ،ومن سبقه ولم تنفذ ومنها اعمال تبليط بالمليارات ومجاري اللطيفية وفرش ( سبيس) للمناطق النائية رغم قرار الحكومة بإيقاف ذلك لهدر المال فيه ولكنه مستمر".وأكد ان "كل ذلك يحصل باتفاقيات بين الادارة الحالية للمحافظة وبين هذه الشخصيات" .واضاف ان "السلطة أغلبها الآن بيد نائب المحافظ علي العيثاوي وهو من يقود الادارة".وانه " يهيمن على عمليات نهب المال العام في محافظة بغداد".وطالب الربيعي "كل السلطات الرقابية بفتح تحقيق بها وسنعلن الكثير من الخفايا".

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