هل كان ماركس أبا تقليديا ؟ - سعيد العليمى

2020/04/17 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_العليمى ترجمة سعيد العليمىمقدمةإقترح على الصديق آرام كركوكى ترجمة هذه الرسائل التى لم أصادفها خلال إطلاعى على مؤلفات ماركس .



ويبدو فيها ماركس الأب معبرا عن بعض آراءه فى الحب والجنس والتقاليد بمناسبة عينية هى علاقة ابنته لاورا بمن سيصبح زوجها فى المستقبل وأحد قادة الشيوعية الفرنسية وهو بول لافارج .



لقد تعرض ماركس لظروف مالية قاسية نزلت به فى احيان كثيرة الى حد العيش ماتحت حد الكفاف .



فى وقت لم تكن ......

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