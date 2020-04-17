هل كان ماركس أبا تقليديا ؟ - سعيد العليمى

#سعيد_العليمى ترجمة سعيد العليمىمقدمةإقترح على الصديق آرام كركوكى ترجمة هذه الرسائل التى لم أصادفها خلال إطلاعى على مؤلفات ماركس .
ويبدو فيها ماركس الأب معبرا عن بعض آراءه فى الحب والجنس والتقاليد بمناسبة عينية هى علاقة ابنته لاورا بمن سيصبح زوجها فى المستقبل وأحد قادة الشيوعية الفرنسية وهو بول لافارج .
لقد تعرض ماركس لظروف مالية قاسية نزلت به فى احيان كثيرة الى حد العيش ماتحت حد الكفاف .
فى وقت لم تكن ......
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